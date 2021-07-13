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- Toplam ciro yıllık yüzde 78,4 artış gösterdi
Toplam ciro yıllık yüzde 78,4 artış gösterdi
TÜİK, Türk ekonomisi için önemli göstergelerden olan toplam ciro endekslerinin önemli ölçüde arttığını ortaya koyan verileri yayınladı.
- AA
- 13.07.2021 - 10:28
- Güncelleme : 13.07.2021 - 10:41
Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2021 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 78,4 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 99, inşaat ciro endeksi yüzde 50,4, ticaret ciro endeksi yüzde 69,8, hizmet ciro endeksinin ise yüzde 74,1 arttığı görüldü.
TOPLAM CİRO AYLIK OLARAK YÜZDE 3,3 ARTIŞ GÖSTERDİ
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında aylık yüzde 3,3 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,9, inşaat ciro endeksi yüzde 6, ticaret ciro endeksi yüzde 2,4, hizmet ciro endeksi yüzde 1,5 arttı.