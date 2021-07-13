Euro
10.2271
-0.25%
Dolar
8.6222
-0.15%
Altın
500.98
-0.1%
Borsa
1.346
-0.78%
Bitcoin
286.901
-3.27%
EXEN Coin
26.68
-0.63%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Toplam ciro yıllık yüzde 78,4 artış gösterdi

    TÜİK, Türk ekonomisi için önemli göstergelerden olan toplam ciro endekslerinin önemli ölçüde arttığını ortaya koyan verileri yayınladı.
    • AA
    • 13.07.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 10:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Toplam ciro yıllık yüzde 78,4 artış gösterdi

    Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2021 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 78,4 arttı.

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 99, inşaat ciro endeksi yüzde 50,4, ticaret ciro endeksi yüzde 69,8, hizmet ciro endeksinin ise yüzde 74,1 arttığı görüldü.

    Toplam ciro yıllık yüzde 78,4 artış gösterdi #1

    TOPLAM CİRO AYLIK OLARAK YÜZDE 3,3 ARTIŞ GÖSTERDİ

    Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında aylık yüzde 3,3 arttı.

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,9, inşaat ciro endeksi yüzde 6, ticaret ciro endeksi yüzde 2,4, hizmet ciro endeksi yüzde 1,5 arttı.

    Toplam ciro yıllık yüzde 78,4 artış gösterdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir