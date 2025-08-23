Toplu sözleşme ile sağlıkçıların yeni kazanımları

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanları adına elde edilen kazanımları kamuoyuyla paylaştı.

850 BİN ÇALIŞAN ADINA MASAYA OTURULDU

Doğan, sağlık ve sosyal hizmet kolunda görev yapan yaklaşık 850 bin çalışan adına toplu sözleşme masasına oturduklarını belirtti.

Oransal zam konusunda uzlaşma sağlanamasa da hizmet kollarında sendikalarla önemli anlaşmalara imza atıldığını söyledi.

GECE NÖBETİNE TAZMİNAT

En büyük kazanımlardan birinin gece nöbeti tazminatı olduğunu vurgulayan Doğan:

Hemşire, ebe, hekim, paramedik ve 40’a yakın meslek grubuna bu hak tanındı.

20.00–08.00 saatleri arasındaki çalışmalarda, saatlik ücrete %10 artış yapılacak.

Doğan, bu düzenlemenin ILO normlarına uygun biçimde hazırlandığını ve bilimsel raporlarla desteklendiğini kaydetti.

FORMA DESTEĞİ YILDA İKİ KEZ

Sağlık çalışanlarının servis ve yoğun bakımlarda kullandıkları formaların artık Sağlık Bakanlığı tarafından yılda iki kez verileceğini açıklayan Doğan, bunun önemli bir maliyet yükünü ortadan kaldıracağını belirtti.

EK ÖDEMELERDE ARTIŞ

Doğan, bazı meslek gruplarında uzun süredir devam eden mağduriyetlerin giderildiğini açıkladı:

Diyetisyen, fizyoterapist ve psikologların taban ek ödeme katsayısı 0,32’den 0,42’ye çıkarıldı → aylık 1200 TL’den fazla ek gelir.

Hemşire ve ebelerin katsayısı 0,37’den 0,42’ye yükseltildi → yaklaşık 700 TL ek kazanç.

Bu düzenlemenin yalnızca Sağlık Bakanlığı personelini değil, üniversite hastanelerinde çalışanları da kapsayacağı ifade edildi.

112 ACİL ÇALIŞANLARINA EK KAZANÇ

Paramedik, ATT ve şoförlere 1500 TL’ye varan ek ödeme yapılacak.

Hem ATT hem de ambulans şoförlüğü yapan personele ek 1000 TL ödeme sağlanacak.

SOSYAL HİZMET PERSONELİNE DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan personele de ek ödeme getirildi.

Çocuk Evi Koordinasyon Merkezlerinde görev yapan sosyal hizmet uzmanlarına 1200 TL ek gelir sağlanacak.

"GECE NÖBETİ TAZMİNATI HAYATİ ÖNEMDE"

Doğan, gece nöbeti tazminatının neden öncelikli olduğunu şöyle açıkladı:

Normalde memurlar ayda 160 saat çalışırken, hemşire ve ebelerin 80 ila 110 saat fazla çalıştığını belirtti.

Bu nedenle, gece nöbeti tazminatının çalışanlar için kritik bir kazanım olduğunu vurguladı.

Doğan, elde edilen kazanımları önemli bulduklarını ancak yeterli görmediklerini, yeni haklar için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.