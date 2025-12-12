Topraktan rezidans konsepti ilk kez hayata geçiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fuzul Residence Başakşehir projesiyle, Başakşehir 3 projesinin bir bölümünü rezidans modeline dönüştüren Fuzul Topraktan, 285 dairelik yapıda modern, erişilebilir ve yüksek kira getirisi sağlayan yeni bir yaşam standardı sunuyor.

Fuzul Topraktan, erişilebilir ve nitelikli yaşam alanları oluşturma vizyonu doğrultusunda yeni bir adım attı. Şirket, Başakşehir 3 projesinin bir bölümünü rezidans konseptine uyarlayarak Fuzul Residence Başakşehir’i hayata geçirdi. Rezidans konsepti, projenin mimari yapısını güçlendirirken sunduğu hizmetlerle kullanım deneyimini daha yüksek bir standarda taşıyor. Bu hamle, Fuzul Topraktan’ın şehir içinde ulaşılabilir yaşam çözümleri geliştirme stratejisini görünür kılarak projeyi bölgedeki önemli konut alternatiflerinden biri hâline getiriyor.

Fuzul Residence Başakşehir projesi, 285 daire ve 3 bloktan oluşuyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden proje, Başakşehir’in gelişen dokusuna modern bir soluk getiriyor. Projenin hizmet kapsamındaki destekleyici uygulamalar, sakinlere günlük yaşamı kolaylaştıran kapsamlı bir altyapı sunuyor. Böylece konut sahipleri, mimari yeniliklerle birlikte rezidans hizmetlerinin sağladığı konforu bir arada deneyimleme imkânı buluyor.

“MODERN VE ERİŞİLEBİLİR BİR REZİDANS MODELİ SUNUYORUZ”

Lansman kapsamında değerlendirmelerde bulunan Fuzul Topraktan Genel Müdürü Aydın Özkan, projenin bölge için önemli bir yenilik taşıdığını belirterek, “Modern ve erişilebilir rezidans modeli sunuyoruz. Başakşehir 3 projemizin bir bölümünü rezidans konseptine dönüştürerek günümüz şehir yaşamının ihtiyaçlarına cevap veren çağdaş bir yapı oluşturduk. Bu dönüşüm, projemizin hem mimari kimliğini hem de kullanım deneyimini güçlendirdi. Rezidans yaklaşımımız kısa sürede yoğun ilgi gördü. 13-14 Aralık tarihlerinde yapacağımız lansmana şimdiden 7 binin üzerinde başvuru bulunuyor.” dedi.

Özkan, projenin erişilebilir yaşam standartlarını yükselten güçlü bir adım olduğunu vurgulayarak, “Fuzul Topraktan olarak amacımız, daha fazla ailenin nitelikli ve güvenli yaşam alanlarına ulaşmasını kolaylaştırmak. Rezidans hizmetlerini ulaşılabilir seviyelerde sunmamız, bölgeye hem işlevsel hem de ekonomik açıdan önemli bir değer kazandırıyor. Bu yaklaşımı önümüzdeki dönemde yeni projelerle geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ LOKASYON, YÜKSEK KİRA GETİRİSİ

Başakşehir, İstanbul’da konut talebinin istikrarlı şekilde yükseldiği ilçeler arasında öne çıkıyor. Yeni konseptle sunulan Fuzul Residence Başakşehir projesi, yatırım değerini artırma potansiyeliyle dikkat çekiyor. Yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduklarını belirten Özkan, “Bölgedeki artan konut talebine, rezidans hizmetlerinin sağladığı ek konfor ile yanıt veriyoruz. Bu dönüşüm, projeyi hem günlük kullanım hem de yatırım açısından daha cazip bir noktaya taşıdı. Fuzul Topraktan olarak daha önce geliştirdiğimiz Başakşehir 1 ve Başakşehir 2 projelerinde sırasıyla yüzde 155 ve yüzde 135 oranında değer artışı elde ettik. Bu performans, bölgenin güçlü potansiyelini ve yatırımcılar için sunduğu sürdürülebilir fırsatları ortaya koyuyor.” dedi.

Özkan, yeni rezidans konseptiyle birlikte yatırımcıların yüksek kira getirisi, düzenli talep gören bir lokasyonda yer alma avantajı ve uzun vadeli değer artışı gibi fırsatlardan yararlanacağını belirtti.

HİZMET ALTYAPISIYLA DESTEKLENEN YENİ BİR YAŞAM YAKLAŞIMI

Rezidans konseptiyle kurgulanan projede sakinler, günlük yaşamı kolaylaştıran kapsamlı bir hizmet yapısından yararlanabilecek. Konsiyerj, kuru temizleme, ev temizliği, terzi hizmeti, profesyonel lobi alanı ve kurye desteği gibi hizmetlerin bütüncül bir şekilde sunulması, projeyi yalnızca barınma sağlayan bir yapı olmaktan çıkararak düzenli hizmetlerle desteklenen modern bir yaşam merkezine dönüştürüyor.

Bu yeni yaklaşım, Fuzul Topraktan’ın erişilebilir ve yenilikçi konut modelleri üretme misyonunu güçlendirirken, projenin bölgedeki konut gelişimine yön veren bir standart oluşturmasını hedefliyor.