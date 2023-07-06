Torba yasa teklifinde ihracatçılara vergi indirimi var Şu anda Meclis'e verilen torba kanun teklifinin içinde yer alan ihracatçılara vergi istisnasının puanını artırmak maddesi, ihracatçıları mutlu etti.

AA

6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Meclis'e verilen teklifte, en göze çarpan konu en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkartılması oldu.

Torba yasa teklifi kapsamında toplam 17 madde var.

Torba yasa teklifinde ihracatçılar da düşünüldü

Kanun teklifiyle, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına 1 puan indirimli olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı 5 puan indirimli olarak uygulanacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ihracatçı birliklerinin temsilcileri, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Vergi istisnasının 5 puana çıkarılmasından memnuniyet duyduk"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, ihracatçılar olarak her zaman ülke ekonomisini daha ileriye taşımak için çalıştıklarını söyleyerek şöyle konuştu: