Toroslardan toplanan otlar boyanıp 10 ülkeye ihraç ediliyor

Antalya, Toroslarda bulunan pamuk otu, kurt otu, solucan otu, kuşdili otu, şemsiye otu, altın otu, sevgi otu, bulgur otu, kılçık otu usta ellerde ihraç ürünü oldu

Antalyalı girişimci Vehbi Özdemir, Toroslarda kendiliğinden yetişen ve düne kadar insanların ayakları altında ezilen ot ve çiçekleri kurutup boyayarak 10 ülkeye ihraç ediyor.

40 ÇEŞİT OTU DOĞADAN TOPLUYOR 10 ÇEŞİT OTU KENDİ YETİŞTİRİYOR

50'ye yakın türde çiçeği kurutarak ekonomiye kazandıran girişimci, 10 çiçek türünü de 400 dekarlık alanda kendi yetiştiriyor. Kuru çiçeklerin aranjman ve buket fiyatları ise 100 lira ile 500 lira arasında değişirken demetleri 30 ile 50 lira arasında alıcı buluyor.

BİTME NOKTASINA GELEN KURU ÇİÇEKÇİLİK SEKTÖRÜ YENİDEN CANLANDI

Türkiye'nin kuru çiçek merkezi Antalya'nın Akseki ilçesinde, 17 yıl önce Çin'den gelen çiçeklerle bitme noktasına gelen kuru çiçekçilik sektörü yeniden canlandı. Baba mesleğini yeniden ele alan Özdemir, Akseki ilçesi Cevizli Mahallesinde Toros dağlarından topladıkları çiçekleri kurutup boyayarak Avrupa ülkelerine pazarlıyorlar.

DAĞLARDA KİMSENİN YÜZÜNE BAKMADIĞI OTLAR, 500 LİRAYA KADAR ALICI BULUYOR

Adı bile çok bilinmeyen, dağlarda insanların üzerinden geçip ezdiği, pamuk otu, kurt otu, solucan otu, kuşdili otu, şemsiye otu, altın otu, sevgi otu, bulgur otu, kılçık otu, adaçayı, papatya ve pampas otları ekonomiyi kazandırılarak yeni iş kapısı oldu. Tüm bu otlara ilave olarak kendi yetiştirdikleri buğday, yulaf, kuş otu, keten ve lavantaları hasat zamanı kurutarak depoluyorlar. Yıl boyu devam eden siparişlere göre Cevizli’deki fabrikada rengarenk boyanan çiçekler, ipe asılarak kurutuluyor.

GELİN BUKETLERİNDE KULLANILIYOR

Gerek iç mimaride dekorasyona olan katkısı, gerekse son dönemde popüler olan gelin buketlerinde kullanılarak kendine tekrar yer bulmaya çalışan kuru çiçekçilik sektörü ilk olarak Cevizli’de uygulamaya geçti.

"10 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ"

Kuru çiçek işine yeniden başlamalarının ardından öncelikle başta İstanbul olmak üzere iç pazarı hedeflediklerini söyleyen Özdemir, "Yapay çiçekler çıktıktan sonra kuru çiçekçilik artık tarihe karışmaya başlamıştı. Türkiye genelindeki müşterilerden yeniden talepler gelmeye başladı. Gönderdiğimiz çiçekler, müşterilerimiz tarafından Almanya, Hollanda, Fransa, İspanya, Rusya, Libya, Katar ve Dubai gibi ülkelere ihraç etmeye başladı." dedi.

KAPALI ALANDA HAZIRLANIYOR

Akseki’nin Cevizli Mahallesinde fabrikada boyanan kuru çiçeklerin Antalya’nın Kepez ilçesi Varsak semtinde bulunan alana getirildiğini söyleyen Özdemir, “Burada tonlarca kuru çiçekler kadınlar tarafından tasarım, paketleme yapılarak dağıtım, pazarlama ve lojistiğe hazır hale getiriliyor.” şeklinde konuştu.

Çiçek tasarımcısı Ramazan Özdemir ise özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük illerde kuru çiçekler ile yapılan aranjmanlar ve tasarımların iç mimaride ve dekorasyonda kendine büyük yerler edindiğini söyledi.

BUKET YAPIMI 20 DAKİKA SÜRÜYOR

Kurutulmuş çiçeklerden özellikle buket siparişlerinin oldukça yoğun olduğunu anlatan Özdemir, “Şu anda buket ve aranjmanı ben yapıyorum. Yanımızda çalışan elemanlara bunu öğretiyorum. Yaklaşık 10-15 kuru çiçek türünden buket yapımı ise yaklaşık 20 dakikayı buluyor. Siparişlere yetişemiyoruz. Yeni yetiştireceğimiz personellerle birlikte siparişlere hız vereceğiz.” diye konuştu.