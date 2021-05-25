Tosya'da çeltik ekimi başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 10 bin dekarda pirinç ekimi yapılıyor. Lezzetiyle rağbet gören Tosya pirinci, coğrafi işaret tescilli "Sarıkılçık" türüyle ön plana çıkıyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926'da Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, çeltik ekimine başlandı.

Bölgenin en yüksek dağlarından Ilgaz'dan gelen kar sularıyla beslenen çeltik tarlalarında, bu tür başta olmak üzere "Yaşar", "Maratelli" ve "Osmancık" pirinç çeşitleri de tüketiciye sunuluyor.

Çeltik üretimi için tarlalarda büyük kare şeklinde bölgeler hazırlayan çiftçiler, daha sonra bu alanlara su veriyor, tarla bataklık haline gelince de çeltik tohumu toprakla buluşturuluyor.

İLK ÇELTİK FABRİKASI TOSYA'DA

Kaymakam Deniz Pişkin, ilçedeki üretimin, özellikle tarihten gelen bir önemi bulunduğunu vurgulayarak, "Türkiye'deki ilk çeltik fabrikasının Tosya'da kurulmuş olması bu anlamda manidar. Tosya bu unvanını, tarihi birikimini layıkıyla sürdürdü." dedi.

HASAT EKİM AYINDA

Arazi toplulaştırması ve Kızlaryolu Barajı'nın hayata geçirilmesiyle daha büyük alanlarda çeltik üretiminin devam edeceğini anlatan Pişkin, şöyle konuştu:

"Üretim faaliyeti Tosya'da birkaç ay önce başladı. Üretim sürecinin içinde hazırlık dediğimiz bir süreç de var. Kanal temizleme faaliyeti bunlardan biri. Kanal temizlemeye 1,5 ay önce başladık. Sulama kanallarının balçıkla kaplanması nedeniyle sorun yaşayan çiftçilerimizin elini rahatlatmak için 45 kilometreyi bulan bütün sulama kanallarını Kaymakamlık olarak temizledik. Şimdi de çiftçilerimiz için tohumu toprakla buluşturma vakti. 'Sarıkılçık' pirinci için 90 gün, diğer türler için 120 günlük bir süreç başlıyor. Ekim ayı içinde hasat yapılacak."





“120 GÜN SONRA DA HASADA GEÇİLECEK”

Çevlik köyü muhtarı Mahir Sarı da süreçle ilgili şu bilgiyi paylaştı:

"Keşanlarımızı yaptık, tarlalarımızı hazırlayıp suyu verdik. Daha sonra tohumumuzu toprakla buluşturduk. Sonra böcek ilaçlaması yapacağız. Ardından yabani otlarla mücadele edeceğiz. Gübresini atıp günlük bakımlarını yapacağız. Bu arada devamlı içinde su bulunacak, 120 gün sonra da hasada geçeceğiz."

Çeltik ekimi yapan Hüseyin Uysal ise sezonun sorunsuz başladığını dile getirerek, "Arazilerimiz çok parçalı olduğu için zaman zaman sorunlar yaşıyoruz. Küçük parçaların başına da bir kez gidiyoruz büyük parçaların başına da. Bu hem ekonomik olarak hem de zaman açısından sıkıntı oluşturuyor. Bu nedenle bölgemizde arazi toplulaştırılması şart." dedi.