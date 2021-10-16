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    Toyota üretimini yüzde 15 düşürecek

    Toyota Motor, yarı iletken çip sıkıntısı ve koronavirüs kaynaklı tedarik zincir aksaklıkları sebebiyle gelecek ay küresel üretimini yüzde 15 düşürecek.
    • AA
    • 16.10.2021 - 06:36
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    Toyota üretimini yüzde 15 düşürecek

    Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

    Japon üreticinin açıklamasına göre, firma, çip sıkıntısı ve Kovid-19 kaynaklı tedarik aksaklıkları sebebiyle Kasım 2021 kapsamlı daha önce yaklaşık 1 milyon olarak açıkladığı üretimini yüzde 15 azaltacak.

    KASIM'DA EN AZ 850 BİN ARAÇ ÜRETİLECEK

    Buna göre kasım ayında küresel bazda en az 850 bin araç imal edilecek. Kasım 2020'de ise bu oran 830 bin seviyelerindeydi.

    Üretim kesintisinin 50 bini Japonya içinde, kalanı ise deniz aşırı fabrikalarda yapılacak.

    Toyota üretimini yüzde 15 düşürecek #1

    ŞİRKETİN AÇIKLAMASI

    Toyota'nın açıklamasında ayrıca, "parça tedarik sıkıntılarının sürmesi ve önceki üretim açıklarının telafi edilememesi sebebiyle kasım bazlı üretim planının uyarlandığı" ifade edildi.

    Toyota üretimini yüzde 15 düşürecek #2

    Toyota üretimini yüzde 15 düşürecek #3

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