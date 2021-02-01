TP, Diyarbakır’daki sahada petrol arama ruhsat süresini uzattı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Diyarbakır ili sınırları içerisinde kalan petrol arama sahasında ruhsat süresinin uzatılmasına karar verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TP) kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

6 ARALIK 2022 TARİHİNE KADAR UZATILDI

Buna göre, 13 bin 575 hektar yüzölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 6 Aralık 2020 tarihinden 6 Aralık 2022 tarihine kadar 2 yıl süreyle uzatıldığı bildirildi.

HİDROKARBON POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARTMAK İÇİN

Söz konusu kararın, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla alındığı belirtildi.