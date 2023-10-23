TPAO: Gabar'da günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı TPAO, Gabar'da günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığını bildirirken, TPAO Genel Müdürü Bilgin ise yıl sonuna kadar hedefin Gabar'da günlük üretimi 35 bin varile çıkartmak olduğunu açıkladı.

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AA

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak politikasına devam ederken, bu konudaki kazanımları da her geçen gün artmaya devam ediyor.

Bu aşamada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak'ta bulunan Gabar'da günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığını bildirdi.

TPAO, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Enerjide Bağımsız Türkiye hedefini tekrarlayarak şu ifadelere yer verdi:

Enerjide Bağımsız Türkiye hedefimize doğru, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde dağ taş, gece gündüz demeden tüm ekibimizle görevdeyiz.

"Gabar projesinde yıl sonu hedefi, 35 bin varile çıkmak"

Gabar projesinde günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığına işaret edilen paylaşımda, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in şu ifadelerine yer verildi:

Ülkemiz ekonomisi ve kurumumuz için büyük bir değer üretilmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz günlük üretimimizi sadece Gabar projesinden 35 bin varile çıkartmak.

"Gabar'da, 2024 yılı sonu için hedefi, günlük 100 bin varil üretim"

2024 yılı sonu için hedefimiz ise sadece Gabar projesinde günlük 100 bin varil üretim. Biz bu hedefi gerçekleştirebilmek için var gücümüzle, bütün takımımızla gece gündüz çalışıyoruz.

Şu anda Şırnak ilinde 10 tane sondaj kulesinin aktif olarak çalıştığı biliniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)