TPAO: Karadeniz gazı, mayıs ayında tamamen sisteme verilecek Genel Müdür Bilgin, "Karadeniz gazı devreye alındığında ilk fazda ülke ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayacak" dedi. Bilgin, 2030'a kadar her şeyi gün gün planladıklarına dikkati çekti.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazının çıkarılacağı tarihe ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, "Nasip olursa 20 Nisan arife doğalgazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre." dedi.

TPAO, mayısı işaret etti

Bir açıklama da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melikhan Bilgin'den geldi.

Filyos Gaz İşleme Tesisi’nde konuşan Bilgin, Sakarya Gaz Sahası'nda 20 Nisan'da yapılacak "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"ne yönelik hazırlıkların sürdüğünü ve gazın fazlar halinde devreye alınacağını belirtti.

Karadeniz gazı evlere verilecek

Törenin akabinde birinci fazın devreye alınacağını aktaran Bilgin, Karadeniz gazının evlere verilme tarihine ilişkin, "Mayısın ilk yarısında düşünülüyor." ifadesini kullandı.

TPAO Genel Müdürü, Karadeniz gazı, devreye alındığında ilk fazda ülke ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayacağını vurguladı.

Güvenlik önlemleri artırılıyor

Tesiste, Karadeniz gazının devreye alınmaya hazır hale gelmesiyle birlikte güvenlik tedbirlerinin de artırıldığını kaydeden Bilgin, "Bu geceden itibaren güvenlik uygulamalarımız en üst düzeyde başlayacak." dedi.

"Siyasi irade ve siyasi kararlılık, en önemli girdi"

TPAO Genel Müdürü Bilgin, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Biz bir devlet projesi yürütüyoruz. Bu projelerin kararlılıkla ve hızla yürümesi için siyasi irade ve siyasi kararlılık, en önemli girdi olarak sürecin içerisinde.

710 milyar metreküp rezervin bugüne kadar yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılan üretilebilir rezerv miktarı olduğunu belirten Bilgin, bu miktarın Türkiye ekonomisinin ve halkının kullanımına verilecek olan miktar olduğunu kaydetti.

"2030'a kadar gün gün her şeyi planladık"

Bilgin, 20 Nisan'da Faz 1'de planladıkları 10 kuyunun ilk 5'ini devreye alacaklarının bilgisini paylaştı ve ekledi:

Eylülün sonunda ikinci beşini devreye alacağız. Faz 2, 26 kuyu. Faz 2'nin birinci bölümü olan Faz 2A dediğimiz kısmını 10 kuyu olarak 2025 yılında devreye alacağız.



Faz 2B ile 16 kuyu daha gelecek, 2028 yılında devreye alacağız. 2030 yılına kadar gün gün her şeyi planlamış vaziyetteyiz. Neyi nasıl yapacağımızı planladık ve o iş planıyla hareket ediyoruz.

Günde 10 milyon metreküp ile başlayacak, sonra artacak

Önce günde 10 milyon metreküple başlayacaklarını anlatan Melikhan Bilgin, "Arkasından, Faz 2, bahsettiğim 2025 ve 2028 hedefleriyle beraber 40 milyon metreküpe göre dizayn edilmiş bu tesisimiz de devreye alınacak." şeklinde konuştu.

Bilgin, Faz 3 aşamasıyla birlikte günlük 60 milyon metreküp üretime çıkmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bu seviyeye, 2028'de ulaşılması planlanıyor.

"Fiyatı belirleyen piyasa"

Fiyat konusuna değinen Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası piyasada fiyatlanan bir emtia. Fiyatı belirleyen piyasa. Yurt içindeki fiyat ve BOTAŞ'ın alım fiyatı ne olur? Teknik çalışmalarla değerlendirilecek bir husus.



Bizim bir maliyet kırılımımız var, o değerlendirilecek. Ülkemizin ihtiyaçları değerlendirilecek. Faz 1, Faz 2, Faz 3 yatırım miktarları değerlendirilecek.

Gazla ilgili senaryolar: 20 Nisan'da duymuş olacaksınız

Öte yandan Bilgin, bir gazetecinin, "Yüzde 15 indirimli verilmesi, vatandaşın bir kereye mahsus gaza ücret ödememesi gibi farklı ihtimallerden söz ettiler. Buna ilişkin bir şey beklemeli miyiz?" sorusunu da yanıtladı: