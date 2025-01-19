TPAO: Libya'nın enerji sektörüne yatırıma hazırız

AA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Libya'nın enerji sektörüne yatırıma hazır olduklarını belirterek, eski sahaların yatırım için büyük bir potansiyele sahip bulunduğunu aktardı.

Türkoğlu, başkent Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) kapsamında "Libya: Küresel Enerji Ticaretinin Bağlantı Noktasında" başlıklı panel oturumunda konuştu.

"YATIRIM YAPMAYA HAZIRIZ"

Ahmet Türkoğlu, Libya'nın enerji potansiyeline inandıklarını belirterek, "Bu potansiyele milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazırız." dedi.

Libya'nın petrol ve doğalgaz üretiminde 2 milyon varil hedefi olduğuna dikkati çeken Türkoğlu, ülkenin çok daha fazlasını başarabileceğini söyledi.

Türkoğlu, TPAO olarak bu potansiyele inandıklarını belirterek, "Geçmişte de inanıyor ve en iyisine yatırım yapıyorduk, ancak maalesef ayrılmak zorunda kaldık. İlişkilerimizi yeniden inşa etmeyi planlıyoruz ve bu büyük potansiyele milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazırız." diye konuştu.

AÇIK DENİZLERDE POTANSİYEL

Libya'nın açık denizlerdeki potansiyeline dikkati çeken Türkoğlu, "Mevcut sahalar, yani eski sahalar da yatırım için büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyele yatırım yapmaya hazırız. Bu, keşif için yeni bloklar olabilir ya da mevcut blokların performansını ve verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar olabilir." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, yabancı yatırımcıların önündeki zorluklara ilişkin, "Pazara erişim kolay, rekabetçi ve şeffaf olmalıdır ki herkes pazara girebilsin, rekabet edebilsin ve Libya'nın refahına katkıda bulunabilsin." değerlendirmesinde bulundu.

BAZI NOKTALARDA İYİLEŞMELER GÖRÜLÜYOR

Bu noktada bazı iyileşmelerin görüldüğünü aktaran Türkoğlu, ifadelerini kullandı: