TPAO: Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4 milyon metreküp gaz üretildi TPAO bugün toplamda günde 5 milyon metreküp gaz üretiyor ve bu üretimin 4 milyon metreküpü Sakarya Gaz Sahası'ndan geliyor.

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AA

Türkiye'nin enerjide kendi kaynaklarını kullanıma sunmak için doğalgaz üretimi çabaları devam ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, 21. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Kongre ve Sergisi (IPETGAS 2023) açılışında Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretim rakamlarını verdi.

Bilgin, TPAO'nun dünyada petrol ve doğalgaz üretim şirketleri arasında bu yıl 92. sıraya kadar yükselerek ilk 100 arasına girdiğini söyledi.

Türkiye'de doğalgaz ve petrol üretiminde önemli bir noktaya gelindiğini ifade eden Bilgin, Karadeniz'de dünyanın denizlerdeki en büyük keşiflerinin gerçekleştirildiğini anımsattı.

"Türkiye, bugün itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'ndan günde yaklaşık 4 milyon metreküp gaz üretiyor"

Karada da arama ve üretim alanında önemli başarılara imza atıldığı anlatan Bilgin, açıklamalarına şöyle devam etti:

Türkiye, bugün itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'ndan günde yaklaşık 4 milyon metreküp gaz üretmektedir. Karada ürettiğimiz gazla beraber gaz üretimi Türkiye'nin 88 yıllık tarihinde çıkmadığı bir noktadır. Söz veriyoruz, her gün çıtayı yükselterek devam edeceğiz. TPAO bugün toplamda günde 5 milyon metreküp gaz üretiyor artık. 5 milyon metreküplük gaz artarak devam edecek yılbaşına kadar. Sakarya Gaz Sahası'nda planlanmış bir kapasite var. Bu kapasite ve rezervuarın gerçeklerini daha iyi anlayarak optimize ederek ileriye doğru taşıyacağız. Tesisin tamamı devrede, üretimi artırarak geliştiriyoruz.

"İlk defa yurt içi hidrokarbon üretimi, yurt dışı üretiminin üzerine çıktı"

Bilgin, uzun zamandır ilk defa Türkiye'nin yurt içi hidrokarbon üretiminin, yurt dışı üretiminin üzerine çıktığını belirterek yaşanan gelişmeyi şu sözlerle gözler önüne serdi:

Bütün üretim artışları aslında organik büyümeyle sağlanmış üretim büyüklükleridir. Daha çok aramaya ve üretmeye yoğunlaştığımız için aslında burada elde ettiğimiz başarılar ortadadır. İnorganik büyümede ise daha hedeflediğimiz büyümeyi yakalayabilmiş değiliz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)