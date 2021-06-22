TPAO, Siirt’te petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Siirt’in Şirvan ilçesi Küfre Mahallesi sınırları içinde petrol arayacağını duyurdu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt’in Şirvan ilçesindeki AR/TPO/K/L48-d No’lu arama ruhsat alanında Şirvan-1 petrol kuyusu açarak petrol arayacak.

BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN PLANI

Şirvan ilçesi Küfre Mahallesi sınırları içinde bulunan bu arama ruhsatında bir adet lokasyon alanında, Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından petrol arama sondajı projesi planlanıyor.

ŞİRVAN-1 TESPİT KUYUSU 6 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

Şirvan-1 tespit kuyusunun 6 milyon liraya mal olması hesaplanıyor. Proje ile sahada ham petrol rezervi olup olmadığı ve varsa miktarının ne kadar olduğu tespit edilecek.

ÖNCE TESPİT YAPILACAK

Döner sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması kapsamında üretim değil, sadece tespit yapılacak.

HAM PETROLÜN REZERV VE KALİTESİNE GÖRE KARAR VERİLECEK

Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği öğrenildi.