TPAO'nun Diyarbakır'daki petrol işletme ruhsatı süresi uzatıldı TPAO'nun Diyarbakır sınırları içinde kalan bir sahası için talep ettiği petrol işletme ruhsat süresinin iki yıl uzatıldığı bildirildi.

AA

Türkiye kendi enerjisine ulaşmak için başlattığı çalışmaları sürdürmekte kararlı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Diyarbakır sınırları içinde kalan bir saha için talep ettiği petrol işletme ruhsat süresi iki yıl süreyle uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanıyor

Buna göre, Diyarbakır'daki 15 bin 252 hektarlık sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi, 11 Mayıs'tan itibaren bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 2 yıl süreyle uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG istimlake müteallik kararı da Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Kamulaştırılma kararı

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki 4 sahanın bölgede açılan Işık-1 kuyusunun lokasyon sahaları için gerekli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)