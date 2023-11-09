Yeni müjdeler gelebilir! TPAO'ya Karadeniz'de 4 saha için 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı Türkiye petrol arama çalışmalarındaki alanlarını artırıyor. Yurt genelindeki petrol arama sahalarına Karadeniz'deki 4 yeni bölge daha eklendi.

AA

Türkiye, enerjide dışı bağımlılığı azaltmak için kendi kaynaklarına erişim girişimini devam ettiriyor.

Bu arayışlara ek olarak Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge veya kıta sahanlığında yer alan 4 saha için 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildiği bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Karadeniz'deki 4 sahanın büyüklükleri

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) bölgesi olan, sırasıyla 556 bin 162 hektar, 48 bin 333 hektar, 326 bin 253 hektar ve 262 bin 762 hektar yüz ölçümüne sahip 4 saha için 31 Ekim 2023'ten itibaren 8 yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Şırnak'taki bir arama ruhsatı TPAO'ya devredildi

Bu gelişmenin yanı sıra, ABE Petrol Doğalgaz Enerji Maden AŞ'nin Şırnak'ta AR/ABE/K/N48-c1, c4 pafta no'lu petrol arama ruhsatındaki yüzde 100 hissesinin devlete hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine karar verildi.

Bu arama sahasındaki hisselerinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 21'inci maddesine istinaden Petrol Siciline tescil edilmesi de kararlaştırıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)