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    TP'ye 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi

    TP'ye 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi

    Türkiye, Karadeniz'de büyük bir doğalgaz rezervi keşfettikten sonra petrol bulabilmek için de çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda 4 ilde petrol araması için ruhsat alındı.
    • AA
    • 08.10.2020 - 09:06
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TP) petrol arama ruhsatı verilmesi ile ilgili kararları, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    SAMSUN, SİNOP, AMASYA VE ÇORUM

    Buna göre, TP'ye Samsun, Sinop, Amasya ve Çorum'da, birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

    TP ye 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi #1

    RUHSATLAR 5 YIL GEÇERLİ

    Yüz ölçümleri 58 bin 350 hektarla 58 bin 580 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar, 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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