Trabzon'a 10 ayda gelen turist sayısı yüzde 40 arttı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon'a 10 ayda gelen turist sayısı ile ilgili bilgi verdi. 2023'ün 10 aylık sürecinde yerli ve yabancı turistte artış yaşandı. Trabzon'a en büyük ilgi Körfez ülkelerinden geldi.

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Küresel hava sıcaklıkları turizm rotasını Karadeniz'e çevirdi. Trabzon, serin havası, eşsiz doğası ve tarihi köşeleri ile turistlerin en fazla tercih ettiği illerden oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aktardığı istatistiklere göre Trabzon; 10 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla toplam 1 milyon 216 bin 37 yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı.

Trabzon'a gelen turistlerden 684 bin 130'u yabancı (artış yüzde 59), 531 bin 907'u yerli (artış yüzde 21) oldu.

Trabzon'a gelen turistlerin ülkelerine bakıldığında, ilk sırasında Suudi Arabistan, ikinci sırasında Umman, üçüncü sırasında Kuveyt ve dördüncü sırasında ise Birleşik Arap Emirlikleri olduğu tespit edildi.

Yerli ve yabancı turist sayısında artış yaşandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, kente 2023'ün Ocak-Ekim döneminde gelen yabancı turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 684 bin 130'a, yerli ziyaretçi sayısı da yüzde 21 artışla 531 bin 907'ye ulaştı.

En çok ziyaretçi gönderen ülke Suudi Arabistan oldu

Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısı yüzde 40 artan Trabzon'a en çok ziyaretçi gönderen ülke 279 bin 902 kişi ile Suudi Arabistan olurken 59 bin 754 ile Umman ikinci, 42 bin 147 ile Kuveyt üçüncü, 42 bin 60 ile Birleşik Arap Emirlikleri dördüncü, 36 bin 219 kişiyle de Ürdün beşinci sırada yer aldı.

Sümela Manastırı'na 426 bin 165 ziyaretçi

Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nı son 10 ayda 426 bin 165 turist gezdi. Manastıra gelen turist sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artış gerçekleşti.

Konaklama tesis sayısı yüzde 7 arttı

Kentin 2022'nin 10 ayında 228 olan konaklama tesis sayısı, bu yıl yüzde 7 artışla 245'e ulaştı. 16 bin 965 olan yatak sayısı da yüzde 4 yükselerek 17 bin 594'e çıktı.

Dış hat uçak seferleri yüzde 26 arttı

Trabzon'a bu yılın 10 ayında 62 ülkeden 3 bin 685 uçak seferi düzenlendi. Şehre yapılan uçuş sayısında, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 26 artış görüldü.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde Trabzon Havalimanı dış hatlar terminaline 66 bin 349 kişi gelirken bu yılın aynı dönemindeki yolcu sayısı yüzde 22 artarak 46 bin 476'ya ulaştı.

Seyahat acente sayısının 294'e çıktığı kentte, 3 bin 996 kişi kapasitesine sahip 12 işletme belgeli restoran da hizmet veriyor.