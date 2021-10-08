Trabzon'da dev balıkçı gemisi törenle suya indirildi

Trabzon Sürmene ilçesi Çamburnu Tersanesi’nde yapılan 7 milyon dolar değerindeki dev balıkçı teknesi denize indirildi.

Trabzon’da Çamburnu Tersanesi’nde yapılan 970 grostonluk 46 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki dev balıkçı gemisi törenle denize indirildi.

KEMENÇE VE HORON EŞLİĞİNDE GEMİYİ SUYA İNDİRME TÖRENİ YAPILDI

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nun katıldığı törende, dev balıkçı gemisi kemençe ve horon eşliğinde mavi sularla buluştu.

DENİZE İNEN GEMİ 70 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Vali Ustaoğlu, "Bu gemimiz suyla buluştuğunda 70’e yakın kişinin istihdamını sağlayacak. Trabzon bölgemizin cazibe merkezi. Özellikle deniz ürünleri işleme tesisleri ve uluslararası sularda hizmet veren onlarca gemimiz var. İlimizde gemi imalatı önemli aşama kaydetti.

1HER YIL 40 BALIKÇI GEMİSİ YAPILIYOR1

Burada her yıl 40 balıkçı gemisinin imalatı burada yapılıyor. Bu gerçekten çok önemli bir üretim. 11 ay gibi kısa sürede bu gemimiz hazır hale geldi. Bu gerçekten gurur verici bir durum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.