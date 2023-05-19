Trabzon'da kruvaziyer turizmi yeniden canlandı Trabzon'da kruvaziyer turizmine 5 yıl ara verilmişti. Trabzon'da geçen yıl başlayan akım, bu sezonun başında da tekrarlandı.

AA

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden ve 555 turisti taşıyan yolcu gemisi, bu sabah Trabzon Limanı'na ulaştı.

"Astoria Grande" kruvaziyeri, Trabzon Limanı'na demirledi.

Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" adlı 1.200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı bir kruvaziyer.

Gemi Rus turistleri taşıyor

Geminin taşıdığı Rus turistler, işlemlerinin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini görmek için limandan ayrıldı.

Bir sonraki durağı Soçi

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, 420 personelin görev yaptığı geminin akşam Soçi'ye doğru yola çıkacağını belirtti.

