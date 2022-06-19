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    Trabzonlu fındık üreticisi ‘Drakula’ yok diye sevinçli

    Bu yıl Karadeniz'de 'Drakula' olarak bilinen Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği fındık bahçelerinde görülmedi.
    • 19.06.2022 - 09:51
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    Trabzonlu fındık üreticisi ‘Drakula’ yok diye sevinçli

    Fındığın düşmanı olan ve çıktığında verimi azaltan Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin bu yıl görülmemesi üreticiyi mutlu etti.

    Türkiye’de özellikle Karadeniz Bölgesi’nde üreticilerin önemli geçim kaynaklarından biri olan ve her yıl milyar dolarlık ihracat geliri sağlanan fındıkta halk arasında 'Drakula' olarak bilinen Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği’nin bu yıl fındık bahçelerinde görülmemesi fındık üreticisini sevindirdi.

    Dalları kurutuyor

    Trabzon’un Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesinde 2018 yılı Mayıs ayı sonlarından itibaren görülen ve fındık bahçelerinde dalların kurumasına neden olan böcek hızla yayılmasının önüne geçilebilmek için Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde bir çalışma başlatılmış ve bu kapsamda bulaş olan bahçeler önce sökülmüş, ardından da yakılmıştı.

    Trabzonlu fındık üreticisi ‘Drakula’ yok diye sevinçli #1

    Sıcakların etkili olmayınca görülmedi

    Müdürlükçe mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, söz konusu böceğe bu yıl sıcakların etkili olmaması nedeniyle henüz rastlanmadığı belirlendi.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, bu yıl havaların mevsim normallerinin altında seyretmesinden dolayı böceğin görülmediğini belirtti.

    Trabzonlu fındık üreticisi ‘Drakula’ yok diye sevinçli #2

    Aktivitesi zayıf

    Arslantürk, “Bu yıl aktivitesi son derece zayıf ancak bu böcek önemli bir tehdit gerekli önlemler alınmalı. Esiroğlu Vadisinde yaklaşık 700 dönüm civarında bir alanı etkiledi ve orada söküm çalışmaları yapıldı. Daha da büyümemesi için halen gözetim devam ediyor. Bunun yanında fındığa zarar veren böceklerde de hareketi yavaş görüyoruz, o iyi bir şey. Gerekli tedbirler zamanında alınmalı ki ürünümüze verdiği zarar kayıplar minimize edilebilsin. Bu yıl iklim hala mevsim normallerinde gitmiyor, mevsim normallerinin altında gidiyor. Bu böceklerin eşleşebilmeleri için ısının belli bir sıcaklığa ulaşması gerekiyor. Biraz da bunun etkisiyle bu durum söz konusu.

    Trabzonlu fındık üreticisi ‘Drakula’ yok diye sevinçli #3

    Şimdi de küllenme başladı

    Ancak hava şartlarından ötürü bu kez de küllenme başladı o da fındığa zarar veriyor. Üreticiye doğru tarımsal uygulamaları yerinde ve zamanında yapmasını öneriyoruz. Bu günlerde küllenmeye karşı gerekli etkinlikleri yapmasını tavsiye ediyoruz.” dedi.

    Trabzonlu fındık üreticisi ‘Drakula’ yok diye sevinçli #4

    "Rekolte 700 bin ton civarında"

    İHA'nın haberine göre, apılan çalışmalarda bu yıl fındık rekoltesinin 700 bin ton civarında ön gördüklerini kaydeden Arslantürk, “Rekolteyle ilgili önümüzdeki haftalarda Tarım İl Müdürlükleri saha çalışmalarına başlayacaklar ancak ondan önceki diğer Sivil Toplum Örgütleri ve bu işle iştigal eden firmaların yaptığı çalışmalarda 700 bin ton civarında bir rekoltenin gelme ihtimalini ön gördüler. Çaya, hububata verilen fiyatlarda göz önünde bulundurulduğunda fındığa verilecek fiyatın 45 liranın üzerinde 50 lira olma ihtimalini ön görüyoruz. Zaten söylenen Kurban Bayramı sonrası temmuz ayının ortaları veya sonlarına doğru fiyat açıklamasının yapılacağı ve beklentinin de karşılanacağı yönünde bize haberler geliyor.” diye konuştu.

    Trabzonlu fındık üreticisi ‘Drakula’ yok diye sevinçli #5


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