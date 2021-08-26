Doğu Karadeniz'in tek karpuz üretim merkezi olan ve ismini üretildiği Yalıncak Mahallesi'nden alan Yalıncak karpuzunda, bu yıl havaların yağışlı gitmesi nedeniyle üretimin azaldığı belirtildi.

Trabzon’da 2010 yılında üretimine başlanılan ve ismini bulunduğu mahalleden alan Yalıncak karpuzu, tat ve aroma bakımından diğer bölgelerdeki karpuzlardan farklı olmasıyla biliniyor.

Doğu Karadeniz'in tek karpuz üretim merkezinde yetişen Yalıncak karpuzu, bu yıl havaların yağışlı gitmesiyle olumsuz etkilendi.

Önceki yıllarda üretimi 200 tona kadar çıkarken, bu yıl bir kısmının tarlada çürüdüğü görüldü.

"BAZILARI ÇÜRÜDÜ ZARAR GÖRDÜ"

Karpuz üretimi yapan İsmail Köksal Kotan, havaların yağışlı geçmesiyle ürünün olumsuz etkilendiğini belirterek “Bu seneki hasat önceki yıllara oranla az. Bu sene havalar yağışlı geçtiğinden fideler tam olarak gelişemedi ve zarar gördü. Bazıları çürüdü zarar gördü. Dolayısıyla üretim geçen yıla göre düşük. Karpuzumuzun tadı, aroması yine aynı, değişiklik yok” dedi.

Trabzon'un Yalıncak karpuzu tarlada çürüdü ViDEO

"GERİ DÖNÜŞLER GÜZEL OLUNCA MARKA HALİNE DÖNÜŞTÜ"

Tadının hava şartları ve toprakla alakalı olduğunu kaydeden Kotan, “Karpuzumuzun özelliği, ham kesilmeyip direkt dalından toplanması. Aynı zamanda organik, suni gübreyle değil hayvan gübreleriyle yetiştiriliyor. Bunun yanı sıra Yalıncak’ın havasının, yetiştiği yerlerin denize doğru dönük olmasının tadında etkisi var diye düşünüyorum. Trabzon’da 2010 yılında ilk karpuzu piyasaya sunan benim. Bunu yaptığım zaman herkes merak ediyordu burada karpuz olur mu diye. Bir iki yıl böyle geçti. Ancak karpuzu yiyen tadını beğenince geri dönüşler artmaya başladı.

Sonuçta karar verici tüketici. Geri dönüşler güzel olunca artık marka haline dönüşmeye başladı. Yalıncak karpuzu sadece Trabzon’da değil Türkiye genelinde markalaştı. Tadı tamamen hava şartları ve toprakla alakalı” diye konuştu.

"PAZARLAMA SIKINTISI YAŞIYORUZ"

Önceki yıllara göre rekoltenin düşük olduğunu dile getiren Kotan, “Pandemi de bizi etkiledi. Dolayısıyla pandemide dışarı çıkma az olunca tüketim de az oldu. Şu anda pazarlama sıkıntısı yaşıyoruz. Önceki yıllara göre bu yıl rekoltemiz çok düşük. İlk yıllar 10-20 ton gibi üretimimiz vardı. 2013 yılından sonra 100 tonun üzerinde, hatta 200 tona kadar çıktık. Şu anda yarı yarıya, 200 ton çıkmaz. 30-100 ton arası hasat olur diye tahmin ediyorum” dedi.















