Trafik kazalarının ekonomiye zararı yıllık 15 milyar dolar

Ülkemizde yılda 1 milyon 700 bin kaza gerçekleşiyor. Kazaların 280-300 bini ölümlü ya da yaralanmalı olarak kayıtlara geçiyor. Kazalar sonucunda bir yılda ekonomiye 15 milyar dolar zarar veriliyor.

Türkiye'de bir yılda gerçekleşen trafik kazalarının en önemli zararı, 280-300 bininin ölümlü ya da yaralanmalı olarak sonuçlanması. Bu acı gerçeğin yanı sıra gerçekleşen kazalar, bir yılda ülke ekonomisine de 15 milyar dolar zarar veriyor.

PSİKOTEKNİK ÖN PLANA ÇIKIYOR

Meydana gelen trafik kazalarının yüzde 89’unun sürücü kaynaklı gerçekleşmesi, psikoteknik değerlendirme raporunun ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor.

30 HAZİRAN’DA DENETİM ZORUNLULUĞU GELECEK

2003 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, karayolları güvenliği kapsamında kazaların azaltılması ve taşımacılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla kanunlaşan “Psikoteknik Değerlendirme Raporu” şoförlüğü meslek olarak yapanlara zorunlu hale getirilmişti.

RAPORU OLMAYAN TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE CEZA UYGULANACAK

Çeşitli aşamalardan geçildikten sonra 30 Haziran 2021’den sonra denetiminin yürürlüğe girmesi beklenen psikoteknik değerlendirme raporu olmayan ticari araç sürücülerine cezai işlem uygulanacak.

TRAFİK KAZALARI SAYISINDA 2-3 YIL İÇERİSİNDE YÜZDE 30’LUK AZALMA BEKLENTİSİ

Psikoteknik rapor uygulamasının araç muayenesi gibi düzenli ve sıkı kontrollerinin başlamasıyla riskli sürücü tespit edilerek gerçekleşen trafik kazaları sayısında 2-3 yıl içerisinde yaklaşık yüzde 30’luk bir azalma bekleniyor.

RAPORUN MALİYETİ 200 LİRA

Ticari amaçlı araç sürücüleri için 5 yılda bir tekrarlanması gereken psikoteknik değerlendirme raporu maliyeti 2021 yılı için 200 lira.

BELGELER, SÜRÜCÜLERİN E-NABIZ VE E- DEVLET SİSTEMİNE İŞLENİYOR

Psikoteknik test sonucu yetersiz veya yeterli olan tüm raporlar sürücülerin e-nabız ve e- devlet sistemine işleniyor ve yetersiz rapor almış olan bir sürücü 2 yıl süre ile ticari araç kullanamaz ve 2 yıl sonra tekrar teste girme hakkına sahip oluyor.