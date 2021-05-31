- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Trafik kazalarının ekonomiye zararı yıllık 15 milyar dolar
Trafik kazalarının ekonomiye zararı yıllık 15 milyar dolar
- AA & Ensonhaber
- 31.05.2021 - 15:06
- Güncelleme : 31.05.2021 - 15:20
Türkiye'de bir yılda gerçekleşen trafik kazalarının en önemli zararı, 280-300 bininin ölümlü ya da yaralanmalı olarak sonuçlanması. Bu acı gerçeğin yanı sıra gerçekleşen kazalar, bir yılda ülke ekonomisine de 15 milyar dolar zarar veriyor.
PSİKOTEKNİK ÖN PLANA ÇIKIYOR
Meydana gelen trafik kazalarının yüzde 89’unun sürücü kaynaklı gerçekleşmesi, psikoteknik değerlendirme raporunun ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor.
30 HAZİRAN’DA DENETİM ZORUNLULUĞU GELECEK
2003 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, karayolları güvenliği kapsamında kazaların azaltılması ve taşımacılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla kanunlaşan “Psikoteknik Değerlendirme Raporu” şoförlüğü meslek olarak yapanlara zorunlu hale getirilmişti.
RAPORU OLMAYAN TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE CEZA UYGULANACAK
Çeşitli aşamalardan geçildikten sonra 30 Haziran 2021’den sonra denetiminin yürürlüğe girmesi beklenen psikoteknik değerlendirme raporu olmayan ticari araç sürücülerine cezai işlem uygulanacak.
TRAFİK KAZALARI SAYISINDA 2-3 YIL İÇERİSİNDE YÜZDE 30’LUK AZALMA BEKLENTİSİ
Psikoteknik rapor uygulamasının araç muayenesi gibi düzenli ve sıkı kontrollerinin başlamasıyla riskli sürücü tespit edilerek gerçekleşen trafik kazaları sayısında 2-3 yıl içerisinde yaklaşık yüzde 30’luk bir azalma bekleniyor.
RAPORUN MALİYETİ 200 LİRA
Ticari amaçlı araç sürücüleri için 5 yılda bir tekrarlanması gereken psikoteknik değerlendirme raporu maliyeti 2021 yılı için 200 lira.
BELGELER, SÜRÜCÜLERİN E-NABIZ VE E- DEVLET SİSTEMİNE İŞLENİYOR
Psikoteknik test sonucu yetersiz veya yeterli olan tüm raporlar sürücülerin e-nabız ve e- devlet sistemine işleniyor ve yetersiz rapor almış olan bir sürücü 2 yıl süre ile ticari araç kullanamaz ve 2 yıl sonra tekrar teste girme hakkına sahip oluyor.