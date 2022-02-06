Traktör sektörü tedarik krizine rağmen 2021'i rekorla kapattı

Geçen yılı rekorla kapatan traktör sektörü temsilcileri, 2022 yılından daha büyük bir ihracat rakamı hedefliyor.

Dövizdeki dalgalanma sonrası 2 yıl önce daralma yaşanan ve geçen sezon iyi bir dönem geçiren traktör pazarında düzenlenen bir fuarda tüketici ilgisinin yoğun olması üretici firmaları memnun etti.

AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda traktör ve tarım makineleri üreticileri, geliştirdikleri yeni model ve teknolojileri üreticilere tanıttı.

TEDARİK ZİNCİRİ KAYNAKLI SORUNLAR YAŞANDI

Fuara katılan sektör temsilcileri, salgının tüm dünyayı etkilediği 2020 ve 2021 yıllarında tarımın öneminin ortaya çıktığını ve bu durumun traktör piyasasına da yansıdığını belirterek, 2021 yılında traktör üretiminin, özellikle tedarik zinciri kaynaklı sıkıntılardan dolayı oldukça stresli geçtiğini anlattı.

TÜRKİYE, DÜNYADAKİ 4. BÜYÜK TRAKTÖR PAZARI

Tüm olumsuzluklara rağmen 2021 yılında Türkiye, traktör üretiminde rekor kırdı, 72 bin 600 traktör üretimiyle tarihimizin en yüksek traktör adedine ulaştı. 64 bin 70 traktör satışına ulaşarak dünyadaki 4. büyük traktör pazarı olarak 2021 yılını kapattı.