Trakya, 'sarı gelin' kanolaya büründü

Geçen yıl 77 bin 893 ton kanola elde edilen bölgede üretimde ilk sırada Tekirdağ yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl Türkiye'de 349 bin 891 dekar alanda ekimi yapılan kanolada 121 bin 542 ton rekolte elde edildi. 77 bin 893 tonla ürünün yaklaşık yüzde 64'lük kısmı Trakya'da yetiştirildi.

KANOLA TEKİRDAĞ, EDİRNE VE KIRKLARELİ'DE

Bölgenin kanola üretiminde ilk sırada Tekirdağ yer aldı, bu ili Edirne ve Kırklareli izledi.

Tekirdağ'da geçen yıl 114 bin 508 dekar alanda 37 bin 831 ton, Edirne'de 69 bin 959 dekar alanda 24 bin 370 ton, Kırklareli'nde 42 bin 100 dekar alanda 15 bin 692 ton kanola yetiştirildi. Bölgede bu yıl 233 bin dekar alanda kanola ekimi yapıldı.

"KANOLA AYÇİÇEĞİNE GÖRE KURAKLIK RİSKİNE KARŞI DAHA AVANTAJLI"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, iklimsel değişikliklerin çiftçiyi alternatif ürünlere yönelttiğini belirtti.

Bu ürünlerin başında kanolanın geldiğini ifade eden Arabacı, kanolanın son yıllarda ekim alanının arttığına dikkati çekti.

"KANOLA KIŞ GÜNEŞİNİ GÜZEL ALIYOR VE BAHAR YAĞIŞLARI İLE GELİŞİYOR"

Kanolanın sonbaharda ekilen ve kış yağışlarıyla kendini geliştiren bir ürün olduğunu ifade eden Arabacı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılların kurak geçmesi üreticilerimiz alternatif ürünlere yönlendirdi. Kanola eylül, ekim aylarında ekildiği için kış yağışlarını güzel alıyor. Kış yağışlarıyla belli bir dereceye gelip bahar yağışlarıyla güzel gelişebiliyor. Bu yönüyle ayçiçeğine benzemiyor. Ayçiçeği mart, nisan aylarında ekiliyor ve bazen hava şartlarına göre mayıs ayına kalabiliyor. Ayçiçeğini ektiğimiz zaman mevsim kurak geçerse iyi bir verim alamıyoruz ancak kanola kış yağışlarını aldığı için ayçiçeğine göre bir tık daha avantajlı olabiliyor."

"15 BİN TON OLAN ÜRETİMİMİZİ ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da 2020 yılında kentte 15 bin ton kanola üretildiğini söyledi. Kanola üretiminde Kırklareli'nin Türkiye beşincisi olduğunu ifade eden Aksoy, hedeflerinin bunu daha üst sıralara taşımak olduğunu kaydetti.

"KANOLA DEKAR BAŞINA DAHA FAZLA YAĞ VERİYOR"

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da Trakya'da en çok kanola üretimi yapılan il olduklarını belirtti.

Öcal, "Kanola ülkemizin bitkisel yağ açığını kapatması, organik maddece toprağın yapısını düzeltmesi, küspesinde yüzde 38-40 arası protein bulunması, arı ve arıcılara ilkbaharda bol nektar sağlaması bakımından dünyada da çok fazla ekilen bir yağ bitkisidir." dedi.