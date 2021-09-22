Trakya'da ayçiçeği hasadında sona yaklaşıldı

Türkiye'nin ayçiçeği denince ilk akla gelen ve üretiminin önemli bir bölümünün yapıldığı Trakya'da, hasat çalışmalarında sona gelindi.

Türkiye'de ilkbaharda ekimi yapılan ayçiçeği, ağustosun son haftalarına doğru hasat edilmeye başlanmıştı.

AYÇİÇEĞİN BÜYÜK BÖLÜMÜ HASAT EDİLDİ

Trakya'yı içine alan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaklaşık 3 milyon 500 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinde hasat çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı.

AYÇİÇEĞİNDE HASAT GELECEK HAFTA TAMAMLANACAK

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Dolhan köyündeki hasat çalışmalarını inceleyerek, üreticilerden verim hakkında bilgi aldı.

BU YIL AYÇİÇEĞİ VERİMİ DEKAR BAŞINA 350 KİLOGRAM

Aksoy, sulama yapılan alanlarda bu yıl ayçiçeği veriminin dekar başına 350 kilogram olduğunu söyledi.

"ÜRÜN KURAKLIKTAN OLUMSUZ ETKİLENDİ"

Bu yıl kuraklık nedeniyle ayçiçeklerinin de olumsuz etkilendiğini anlatan Aksoy, geçen yıla göre rekoltede düşüş yaşandığını bildirdi.

"GEÇEN YILA GÖRE VERİM DÜŞÜK"

Üretici Ahmet Çelik ise geçen yıla göre verimin düşük olduğunu ifade etti.

"EKİMLERİN GECİKMESİ DE VERİMİ ETKİLEDİ"

Çelik, bu yıl sıcak hava nedeniyle ekimlerin geç yapılmasının da verimin düşmesine neden olduğunu dile getirdi.