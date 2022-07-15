Trakya'da istilacı çayır tırtılını inceleme çalışmaları başladı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilerin sarı gelin olarak adlandırdığı, ayçiçeği tarlalarını istila eden çayır tırtılını inceleme çalışmaları başlatıldı

Trakya'da çiçekleri açarak, tarlaları sarıya boyayan ve çiftçisinin 'sarı gelin' olarak adlandırdığı ayçiçeği tarlalarını son zamanlarda 'çayır tırtılı' istila etti.

Konuyu araştırmak üzere Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından incelemeler yapıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, ayçiçeği tarlalarına gelerek araştırmalar yaptı.

Ortaklaşa hareket edilecek

Oktay Öcal, Ayçiçeği tanelerini ve yapraklarını yiyerek ürüne zarar veren çayır tırtılı (Loxostege sticticalis) ile mücadele için alınacak önlemleri üreticilere aktarmak üzere Tekirdağ’ın 11 ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri ile ortaklaşa hareket edileceğini belirtti.

İHA'nın haberine göre; Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu;

"Çayır tırtılı ile mücadele kontrollerine devam edeceğiz"



"Tüm ilçelerimizde görevli teknik personellerimizce saha çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Söz konusu zararlı ile mücadelede üreticilerimizin zarar görmemesi için üreticilerimize, ayçiçeği tarlalarında kontrollerini yapmaları ve zararlı ile karşılaşmaları durumunda en kısa sürede yer aletleri ya da insansız hava araçları (dron) kullanılarak vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları konusunda bilgilendirmelerde bulunduk.

Ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı ile mücadele kontrollerine devam edeceğiz."