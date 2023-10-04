Trakya'da kuraklık ayçiçeğinde verimi düşürdü Ayçiçeği bu sezon kuraklık ve kötü tohum nedeni ile sorunlar yaşadı. Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde ekim alanları daraldı.

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AA

Trakya'da ayçiçeği hasadı büyük oranda tamamlandı.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, bölge ayçiçeği sıcak hava nedeniyle kuraklığın baş gösterdiğini bunun da verimi olumsuz etkilediğini belirtti.

Kırbiç, suyun tarımsal üretimdeki öneminin kurak geçen yıllarda daha net anlaşıldığını dile getirdi.

Yaptığı açıklamada olumsuz hava koşullarının ülke genelinde bitkisel üretimi etkilediğini belirten Kırbiç, şu bilgiyi paylaştı:

Bu yıl ülkemizde yaşanan kuraklık nedeniyle ayçiçeği üretiminde düşüş oldu. Geçtiğimiz yıl rekor bir üretim olmuştu ancak üreticinin gelirinde biraz düşüş yaşandığı için özellikle İç Anadolu ve bazı bölgelerde ekim alanları daraldı. Hem onun etkisi hem de kuraklıktan dolayı ciddi bir düşüş yaşandı.

"Suyun tarımsal üretimdeki önemi anlaşıldı"

Son yılların en kurak döneminin yaşandığını söyleyen Kırbiç, suyun önemine değinerek ayrıca şu değerlendirmede bulundu:

Trakya'ya baktığımızda kuraklıktan her yer etkilendi ancak Tekirdağ'daki 3-4 ilçe daha çok sıkıntı çekti. Bazı yerlerde biçilmeden tarlada kalan yerler oldu. Aşırı sıcakların çok olmasından dolayı yağ oranlarında da düşüş yaşandı. Hasadın ilk günleri yağ oranları kötüydü, daha sonraki dönemde yağ oranlarında birkaç puan yükselme yaşandı. İnşallah önümüzdeki yıllarda böyle kuraklık yaşamayız. Ekim dönemi gelmesine rağmen hala kurak günler yaşıyoruz.

Edirne'de hala yağış yok

Trakya'da yağışlar oldu ama Edirne'de hala yağış yok. İnşallah yağış alabilirsek üreticilerimiz sağlıklı bir buğday ekimi yapar.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)