Trakya'daki yağlık ayçiçeği destek tutarı artırıldı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ sınırları içindeki Meriç ve Kuzey Marmara tarım havzalarında yağlık ayçiçeği desteği kilogram başına 150 kuruş oldu.

AA

Çiftçiler tarım ve hayvancılık alanında desteklenmeye devam ediliyor.

Tarımsal desteklemeler kapsamında Trakya'daki Meriç ve Kuzey Marmara havzalarında yetiştirilen yağlık ayçiçeği için de bir iyileştirme açıkladı.

Yağlık ayçiçeği üreticilere ödenecek tutar kilogram başına 150 kuruşa çıkarıldı.

Verim kaybı yaşanan Trakya desteklendi

Buna göre, 2023 üretim yılında kuru şartlarda üretimi yapılan yağlık ayçiçeğinde, iklimsel faktörlere bağlı olarak verim kaybı yaşanan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ sınırları içindeki Meriç ve Kuzey Marmara tarım havzalarında yağlık ayçiçeği desteği kilogram başına 150 kuruş olarak ödenecek.

Karar Resmi Gazete'de

"2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararın hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Ton başına 500 lira

Resmi Gazete'nin 15 Eylül tarihli sayısında yayınlanan kararda tutar 100 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece üreticiler, ton başına 500 lira daha fark ödemesi alacak.

Bazı havzalar sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamına alındı

Ayrıca, yağlık ayçiçeği için yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edildiği havzalar da "sertifikalı tohum kullanım desteği" kapsamına alındı.

Karar, 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)