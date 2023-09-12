Transfer harcamaları cari açık ve turizm gelirleri ile karşılaştırıldı Futbol takımlarının yabancı transferi için ayırdıkları bütçe o kadar büyüdü ki son aşamada cari açığın yüzde 3'üne çeyreklik turizm gelirinin ise yüzde 1,1'ine dek geldi.

İHA

Türkiye’de 2023-2024 futbol sezonu başladı.

Takımlar geçen seneki kadrolarını, yeni isimlerle güçlendirdi.

Kulüplerin, 15 Eylül Cuma günü sonra erecek resmi transfer sezonunun bitişine kadar yeni takviyeler yapması bekleniyor.

Süper Lig takımları, yeni sezon öncesi transferde kesenin ağzını açtı.

Spor kulüplerinin transfer harcaması, cari açık ve turizm geliriyle karşılaştırıldı.

Kulüplerin şimdiye kadarki transfer harcamaları aylık cari açığın yüzde 3’üne, çeyreklik turizm gelirinin ise yüzde 1,1'ine denk geliyor.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transferleri

Özellikle Türk futbolunun 3 lokomotifi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Avrupa kupalarında mücadele edeceklerinden dolayı dünyaca ünlü yıldız futbolcularla anlaşma sağladı. Yeni sezonda şu ana kadar transfere Fenerbahçe 56,8 milyon euro, Galatasaray 29,3 milyon euro, Beşiktaş da 17 milyon euro harcadı.

Süper Lig kulüplerinin güncel kadro değerleri toplam 1,2 milyar euroya çıktı

Türkiye’de futbol kulüplerinin değeri yıldan yıla artıyor. Süper Lig kulüplerinin güncel kadro değerleri bu yıl toplam 1,2 milyar euroya yükseldi.

Takımlar transferlere 142,2 milyon dolar harcadı

Yapılan ortalama hesaplamalara göre 20 takımın bu yılki transfer harcaması 132,5 milyon euro, dolar bazında 142,2 milyon dolarlık transfer harcaması yapıldı.

Transfer harcamaları, yılık cari açığın yüzde 3'ü

Transfer rakamları ekonomik verilerle karşılaştırıldığında dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı. Futbol kulüplerinin yaptığı transfer harcaması, temmuz ayı cari açık rakamının yüzde 3'üne denk geliyor. Temmuz ayında cari açık 5 milyar 466 milyon dolar gerçekleşti. Takımlar, şimdiye kadar toplam 142 milyon 200 bin dolar harcama yaptı.

Transfer harcamaları ikinci çeyrek turizm gelirinin yüzde 1,1'i

Transfere harcanan rakam, ikinci çeyrek turizm gelirinin ise yüzde 1,1'i olarak hesaplanıyor. 2023 yılı ikinci çeyreğinde turizm gelirleri 12 milyar 975 milyon dolar gerçekleşti.

Üç büyüklerin piyasa değeri yüksek oyuncuları

Üç büyüklerin piyasa değeri yüksek yıldızları göze çarpıyor.

Galatasaray’ın Brezilyalı sağ kanat futbolcusu Tete’nin piyasa değeri 25 milyon euro.

Fenerbahçeli yıldız orta saha oyuncusu Fred’in piyasa değeri 20 milyon euro

Beşiktaş’ın Ganalı defans oyuncusu Amartey'in de piyasa değeri 12 milyon euro.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)