Trendyolmilla kasım ayında 140 milyona yakın ziyaret aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kasım ayında platforma 140 milyona yakın ziyaret gerçekleşti.

Trendyolmilla, kasım ayında gerçekleştirdiği Süper Moda Festivali ve Efsane Moda Festivali kampanyalarıyla güçlü bir performans sergiledi.

Dönem boyunca kullanıcılar, markanın geniş ürün seçkisi arasından 35 bin farklı çeşit ürün tercih etti.

AKTİF KULLANICI SAYISI TOPLAM 63 MİLYONA ULAŞTI

Kasım ayında platforma 140 milyona yakın ziyaret gerçekleşirken, bu dönemde Trendyolmilla’nın aktif kullanıcı sayısı toplam 63 milyona ulaştı.

Kasım ayı boyunca Trendyolmilla’da alışveriş hacmi açısından en yüksek performansı sergileyen iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

EN ÇOK İLGİ GÖREN KATEGORİLER

Kampanya döneminde Trendyolmilla’da kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği kategoriler ise sırasıyla bluz, kazak ve jean oldu.