Trüf mantarının Türkiye ekonomisine katkısı: 650 milyon lira

AA

Toprak altında yetiştiği için Türkiye’de pek fazla tanınmayan trüf mantarı, gıda ve kozmetik pazarlarında binlerce euroya kadar alıcı buluyor..

En lezzetli ve pahalı mantar türlerinden olan "kara elmas" lakaplı trüf mantarı, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor..

Son rakamları Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu..

Bakanlığın sosyal medya hesabından, 2024 yılına ait trüf mantarı verilerine ilişkin paylaşım yapıldı. Yeşil Vatan'ın saklı cevherinin trüf mantarı olduğuna işaret edilen paylaşımda, "Doğal zenginliğimiz olan trüf, hem biyolojik çeşitliliğimizi destekliyor hem de kırsal kalkınmaya ve ekonomimize katkı sağlıyor." ifadesini kullanıldı.

1212 HEKTARLIK ALANA TRÜF ORMANI KURULDU

Paylaşımda, Türkiye'de 1212 hektar alanda trüf ormanı kurulduğu belirtildi.

"650 MİLYON LİRA KATKI SAĞLADI"

2024'te 79 ton trüf mantarı üretildiği belirtilen açıklamada, "650 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağladı. 5 bin 750 kişiye trüf mantarının doğadan toplanması ve farkındalık eğitimi verildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Paylaşımda, II. Trüf Ormanı Eylem Planı kapsamında 2025 yılında yapılması planlanan çalışmalar da yer aldı.