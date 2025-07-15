Trump: Fed faizi en az üç puan düşürmeli

ABD Başkanı Donald Trump, düşük enflasyonu gerekçe göstererek, Fed'in politika faizini üç puan düşürmesi çağrısında bulundu ve bunun ABD'ye büyük miktarda para kazandıracağını söyledi.

Trump, ayrı bir paylaşımda, ABD'de yıllık enflasyonun haziran ayında piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşmesine rağmen tüketici fiyatlarının "Düşük" olduğunu savundu.

Donald Trump, enflasyon verisi sonrasında sosyal medya hesabından mesaj verdi.

"YILDA BİR TRİLYON DOLAR TASARRUF EDİLECEK"

ABD Başkanı, beklenenden yüksek yıllık enflasyon verisinin ardından, "Fed faiz oranlarını 3 puan düşürmeli. Çok düşük enflasyon. Yılda bir trilyon dolar tasarruf edilecek." dedi.

Trump, mesajında "Fed faiz oranlarını hemen düşürün." diye ekledi.

Tüketici fiyatları haziranda, aylık bazda yüzde 0,3 artarak tahminleri karşıladı.

ECB'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

ABD Başkanı, 2024 ve 2025 yıllarında referans faiz oranını birkaç kez düşüren Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hamlelerini örnek göstererek Fed'in faiz oranlarını düşürmesini defalarca talep etti ve gecikmelerin ABD ekonomisini durdurabileceği konusunda uyardı.

Fed ise daha önceki toplantılarda politika faizini yüzde 4,25-4,5 aralığında sabit tutmuştu.

JEROME POWELL'E DEMEDİĞİ KALMADI

Trump daha önce Fed Başkanı Jerome Powell'ı "berbat", "aptal", "büyük bir kaybeden" ve "aptal" olarak nitelemişti.

"JEROME POWELL İSTİFA ETSİN"

Trump, Maryland'deki Joint Base Andrews'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Jerome Powell'ın istifa etmesinin harika olacağını düşünüyorum. İstifa edeceğini bilmiyorum ama etmeli." dedi.

KEVIN HASSETT'İ İSTİYOR

Geçtiğimiz hafta Wall Street Journal, Trump'ın Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett'i Fed'in bir sonraki başkanı olarak düşündüğünü bildirmişti.

Powell'ın görev süresinin önümüzdeki mayıs ayında sona ermesi planlanıyor.