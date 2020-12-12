Trump federal hükümetin çalışabilmesi için geçici bütçeyi onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, mali yıl bittiği için, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle faaliyetlerine ara vermesini önleyecek bir haftalık geçici bütçe tasarısına onay verdi.

ABD'de mali yıl bitti. Yeni bütçe onaylanana kadar geçecek bir haftalık süre içinde kullanılacak bütçe için tasarı imzalandı.

Amerikan federal hükümetine 18 Aralık'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosunun ardından Başkan ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına geldi. Trump, söz konusu tasarıyı onayladığını bildirdi.

“KORONAVİRÜS DESTEK PAKETİ GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMAYA VARILMASINA ZAMAN SAĞLAYACAK GEÇİCİ BÜTÇE”

Kapsamlı bütçe tasarısı ile koronavirüs destek paketi görüşmelerinde anlaşmaya varılmasına zaman sağlayacak geçici bütçe, çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi'nde 67'ye karşı 343 oyla, cuma günü de Senato’da oy birliğiyle kabul edilmişti.

MALİ YILIN BİTMESİ İLE İLGİLİ BİR KARAR

ABD Temsilciler Meclisi, ülkede 2020 mali yılının 30 Eylül'de sona ermesi nedeniyle federal hükümete 11 Aralık'a kadar kaynak aktarılmasını sağlayan ilk geçici bütçe tasarısını 22 Eylül'de onaylamıştı. Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin genel bütçe tasarısı ile koronavirüs destek paketine ilişkin devam eden görüşmelerde bir anlaşma sağlayamaması nedeniyle hükümetin kapanmasının önüne geçilmesi için bir haftalık geçici bütçe tasarısına ihtiyaç duyulmuştu.