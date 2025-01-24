Trump tüm dünyada faizin düşmesini istiyor

AA

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimine girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da bu döngüye giren bankalar arasında.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantılarına video konferans ile katıldı.

"PETROL FİYATLARI DÜŞÜRÜLMELİ"

Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol fiyatını düşürmesi gerektiğini belirten Trump, "Ayrıca Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü>'nden petrol maliyetini azaltmalarını isteyeceğim. Düşürmeniz lazım ki seçimden önce düşürmemenize şaşırdım. Eğer fiyat düşseydi, Rusya-Ukrayna Savaşı hemen biterdi. Şimdi fiyat, savaşın devam etmesi için yeterince yüksek." diye konuştu.

"FAİZLER TÜM DÜNYADA DÜŞMELİ"

Petrol fiyatının yanı sıra faizlere de değinen Trump, "Faiz oranlarının derhal düşmesini talep ediyorum. Aynı şekilde faizler, tüm dünyada düşmeli." dedi.

"PUTİN İLE SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN GÖRÜŞMEYİ İSTERDİM"

Trump, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Başkan Putin ile bu savaşı bitirmek için görüşebilmeyi isterim. Bunun sebebi ekonomik ya da başka bir şey değil, milyonlarca canın kaybedilmesi." dedi.