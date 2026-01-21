Trump'ın Grönland ısrarı altını yeni zirveye ulaştırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını artırması ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik adımlar atmasıyla küresel piyasalarda risk algısı yükseldi.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta yapacağı konuşmaya odaklandı.

Dünya genelinde farklı bölgelerde devam eden jeopolitik gerilimlere eklenen yeni tarife tehditleri, varlık fiyatlarının yönü üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Yatırımcıların riskten kaçınma eğilimiyle altın rekor kırarken, ABD tahvillerindeki satış baskısı dikkati çekti.

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

Dün doların satış fiyatı 43,2870, euronun satış fiyatı ise 50,8420 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,2930 liradan, euro 50,7730 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,2910 liradan alınan dolar, 43,2930 liradan satılıyor.

50,7710 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,7730 lira oldu.

DOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksi de yaklaşık yüzde 0,8 azalışla 22 Ağustos 2025'ten bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti. Dolar endeksi yeni günde de yüzde 0,1 değer kaybıyla 98,6 seviyesinde bulunuyor.

ALTIN

Mevcut riskler ve yakın gelecekte tarife geriliminin artabileceği endişeleri yatırımcıları bir kez daha altına yönlendirirken, altının onsu yeni zirveye ulaştı.

Altının ons yüzde 1,8 artışla 4 bin 766 dolara çıkarak rekor kırması sonrasında, yeni işlem gününde de bu eğilimi sürdürerek tarihi zirvesini 4 bin 854 dolara yükseltti.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 784 lira

Çeyrek altın: 11 bin 504 lira

Cumhuriyet altını: 46 bin 890 lira

Tam altın: 46 bin 17 lira

Yarım altın: 23 bin 15 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüzde 0,4 artışla 63,7 dolarda seyrediyor.

BORSA İSTANBUL'DA REKOR KAPANIŞLAR SÜRDÜ

Yılın ilk ayında dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,45 değer kazanarak 12.805,81 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 14.476,00 puandan tamamladı.