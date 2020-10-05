Trump'ın iyileşme sinyalleri dünya borsalarını yükseltti

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın günün ilerleyen saatlerinde hastaneden çıkarılabileceği umutlarıyla yükseldi.

Dünyada koronavirüsün ekonomiye yönelik izleri silinmeye çalışılırken, bu durumun bütçe ve ekonomik hedeflere nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN İYİLEŞME SİNYALLERİ KÜRESEL EKONOMİYE OLUMLU YANSIDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın hastaneden çıkarılabileceği umutları Cuma günü küresel borsalarda volatilite yaratan siyasi belirsizliğin bir kısmını yatıştırdı. 74 yaşındaki Trump, Cuma günü koronavirüs tedavisi için hastaneye kaldırıldı ancak doktorları tedaviye cevap verdiğini ve pazartesi günü Beyaz Saray'a dönebileceğini söyledi.

DÜNYA BORSALARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

S&P 500 endeksi vadeli kontratları vadeli kontratları Trump'ın hastaneden çıkacağı beklentisiyle Asya piyasasındaki işlemlerde yüzde 0,82, Nasdaq vadeli kontratları yüzde 1.11 yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.63 yükseldi. Avustralya borsası yüzde 2.73 yükselerek yaklaşık 2 haftanın en büyük günlük kazanımını kaydetti. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1.39 artış kaydetti. Çin piyasaları bugün tatil dolayısıyla kapalı olacak.

TÜRKİYE’DE OLUMLU GELİŞMELER SÜRÜYOR

Analistler, ekonomi yönetiminin birbiri ardına attığı normalleşme adımlarının Türk lirası varlıkları desteklediğini belirterek, piyasalardaki pozitif seyrin devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Koronavirüs salgınında en kötünün geride kalmasının ardından normale dönüş sürecinin devam etmesi, talebin eylül ayında da iyileşmesini sağladı.