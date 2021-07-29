TSB sel felaketi ile ilgili tavsiye kararı aldı

Türkiye Sigorta Birliği, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi kapsamında hasar belirleme, tazminat ödemelerine ilişkin tavsiye kararı aldı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu, Rize ve Artvin illerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle dün olağanüstü toplanarak; hasar tespiti, vatandaşların bilgilendirilmesi ve tazminat ödemeleri konusunda işlemlerin hızlandırılması ile ilgili çalışmaları paylaştı.

TSB açıklamasında, sel ve su baskınlarının yol açtığı hasarlara ilişkin, tazminat ödeme sürecinin hızlandırılarak mağduriyetin bir an önce giderilmesi adına gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

"HASAR ALAN ARAÇ VE KONUTLARIN TAZMİNAT SÜREÇLERİ HIZLANDIRILMALI"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Valilikler kanalıyla oluşturulan hasara uğramış araç ve konut bilgileri üzerinden sigorta şirketlerince yapılan incelemeler neticesinde, sigortalı olduğu tespit edilen araç ve konutlar için sigortalılara ulaşılarak tazminat süreçleri hızlandırılması, zararların bir an önce giderilebilmesi, sektör yönelik oluşabilecek olumsuz algının önlenebilmesi ve yaşanan olağan üstü durum göz önüne alınarak, hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi adına, evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylığın sağlanması, yaşanan olağanüstü durum göz önüne alınarak, hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi için evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylıkların sağlanması, teminat dahilindeki hasarların bir bölümünün, hasar prosedürleri sonuçlanana kadar şirketlerce kendi belirleyecekleri oranlarda avans niteliğinde ödenmesi yönünde kararlar alınmıştır.





SİGORTALILARA SMS İLE BİLGİLENDİRME BAŞLADI

Ayrıca, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile iletişime geçilerek felaket bölgesindeki sigortalılara SMS aracılığı ile bilgilendirme süreci başlatılmış ve sigortalılarımızın iletişime geçeceği telefon numaraları kamuoyu ile paylaşılmıştır."