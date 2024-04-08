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TŞOF bayram trafiği için uyardı: Uykusuz ve yorgun araç kullanmayın

TŞOF bayram trafiği için uyardı: Uykusuz ve yorgun araç kullanmayın Toplam 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili başladı. Seyahat ve ziyaret için vatandaşlar dünden itibaren trafiğe çıkmaya başladı. Şoförlerin bağlı olduğu kurum, bu aşamada araç sürücülerine uyarıda bulundu.