TŞOF bayram trafiği için uyardı: Uykusuz ve yorgun araç kullanmayın

Ramazan Bayramı tatili trafiği yoğun başladı.
Türkiye'nin dört bir yayından trafik kazası haberleri peş peşe geldi.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, bayram tatili nedeniyle yola çıkacak sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.
Apaydın, yaptığı açıklamada, ziyaretlerin arttığı bayram döneminde seyahat edecek sürücülerin trafik kurallarına azami derecede uymaları gerektiğini bildirdi.
"Uykusuz ve yorgun araç kullanmayın"
Sürücülerin bu dönemde her zamankinden daha dikkatli olması uyarısında bulunan Apaydın, şu ifadeleri kullandı:
Alın teri ve gayretiyle ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayan esnaf ve sanatkarlarımızın bayramda işlerinin bol ve bereketli olmasını, kazançlarının ise artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutluyor, dostluklarımızın tazelenmesine, mutlulukları artırmamıza, birlik ve beraberliğin en üst seviyede yaşanmasına vesile olmasını diliyorum.
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