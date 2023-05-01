TTK'ya ait maden ocaklarına işçi alımı müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocaklarında yaz aylarında 2 bin yeni işçinin çalışmaya başlayacağını söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye, seçime doğru giderken önemli projelerini hayat geçirmeye devam ediyor.

Bu süreçte bir müjde de maden işçilerine geldi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Türk ve yurt dışına yayın yapan televizyonların ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2 bin yeni işçi istihdam edilecek

Erdoğan, programda yaptığı açıklamada Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) yeni işçi alımı yapılacağını duyurdu.

"Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 işçi alacağımızın müjdesini veriyorum"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: