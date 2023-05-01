ensonhaber.com
Türkiye, seçime doğru giderken önemli projelerini hayat geçirmeye devam ediyor.
Bu süreçte bir müjde de maden işçilerine geldi..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Türk ve yurt dışına yayın yapan televizyonların ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
2 bin yeni işçi istihdam edilecek
Erdoğan, programda yaptığı açıklamada Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) yeni işçi alımı yapılacağını duyurdu.
"Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 işçi alacağımızın müjdesini veriyorum"
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
TTK'ya ait maden ocaklarında 2 bin yeni işçi yaz aylarında işe başlamış olacak. Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alacağımızın müjdesini veriyorum