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    TÜBİTAK 11 personel alacak

    7 Ar-Ge personeli ve 4 Ar-Ge teknisyeninin görev yeri Kocaeli olacak.
    • AA
    • 14.09.2020 - 09:15
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    TÜBİTAK 11 personel alacak

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknoloji Araştırma Merkezi'ne (BİLGEM) bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere 11 personel istihdam edecek.

    Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, alınacak 7 Ar-Ge personeli ve 4 Ar-Ge teknisyeni Kocaeli'de görev yapacak.

    BAŞVURULAR 5 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

    Adaylar, başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere ilişkin ayrıntılara TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinin (tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarından ulaşabilecek.

    Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

    Son başvuru tarihi 5 Ekim olarak belirlendi.

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