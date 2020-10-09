TÜBİTAK personel alımı yapacak

TÜBİTAK, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nde görev yapmak üzere 34 personel istihdam edecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK), personel alımının detayları Resmi Gazete'de yayınlandı.

PERSONELLER KOCAELİ’DE ÇALIŞILMAK ÜZERE ALINACAK

Kurumun ilanına göre, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) bünyesinde görev yapmak üzere alınacak 32 Ar-Ge personeli ve 2 uzman olmak üzere toplam 34 kişi, Kocaeli'de çalışacak.

BAŞVURULAR 30 EKİM’E KADAR

Söz konusu pozisyonlar için başvuruların, 30 Ekim'e kadar yapılması gerekiyor.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Personel alımı için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun "www.tubitak.gov.tr" internet adresinde yer alacak. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da bilgi edinilebilecek.

İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden de gerçekleştirilebilecek.