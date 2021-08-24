TÜDER: Kira TÜFE’den fazla artırılamaz

Tüketiciler Derneği, okulların başlamasının kiralarda artışa neden olduğunu belirterek, bu konuda tüketicinin haklarını koruması açısından uygulamada dikkat edilmesi gereken konuları paylaştı.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük kira artışlarındaki yüksekliğe dikkati çekerek, kendilerine bu konuda çok sayıda şikayet geldiğini anlattı.

“OKULLARIN AÇIKLASI KİRA ARTIŞ BEKLENTİSİ YARATTI”

Kiralarda özellikle bazı bölgelerde fahiş fiyat artışı olduğunu vurgulayan Küçük, şunları kaydetti:

"Ev sahipleri TÜFE kuralına uymuyor, daha da arttırmak istiyor ve çeşitli bahanelerle mevcut kiracıyı çıkarıp daha yüksek kirayla evlerini kiraya vermek istiyor. Mevcut kiracıların, tüketicilerin karşılaştığı en büyük sorun bu. Piyasada herkes fiyatların artacağı beklentisine girdi. Yakın zamanda okullar açılıyor, üniversiteye yeni öğrenciler gelecek, tayinler var. Ev sahipleri, bunları da bahane yaparak kiraları artırıyorlar.

DENETİM GEREKİYOR

Burada mutlaka bir denetime ve gözetime ihtiyaç var."

"GÖÇ DALGASI DA KİRALARI ARTIRIYOR"

Gelen göçlerle birlikte konut talebinin artması sonucu mevcut konutların ihtiyaca yanıt veremediğini, buradan kaynaklanan bir artış olduğunu aktaran Küçük, sebeplerin tamamı birleştiğinde ciddi bir şikayet yoğunluğunun kendilerine geldiğini söyledi.

"TÜFE ORANLARINA ASLA UYULMUYOR"

İletilen şikayetlerle ilgili bilgi veren Küçük, "Öncelikle TÜFE oranına asla uyulmuyor, mevcut kiralarda en az yüzde 25-30'lara varan artışlar yapıldığı söyleniyor.

YENİ KİRALAMALARDA ARTIŞ DAHA FAZLA

Yeni kiralamalarda yüzde 40-45'lere varan artışlar var. Burada tüketicilere özellikle mevcut kiralarını zamanında ödemeleri uyarısında bulunmak istiyorum, ev sahibinin eline koz vermemek adına bu önemli. Yeni kiralayacak vatandaşlar da iyi araştırma yapsınlar." ifadelerini kullandı.

AİDAT BELGELERİNE DİKKAT

Küçük, özellikle yeni kiralama yapacak tüketicilerin aidat bedellerine dikkat etmesi gerektiği uyarısında da bulundu.