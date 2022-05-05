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    TÜİK, 2022 Nisan ayı enflasyonunu açıkladı

    TÜİK, 2022 Nisan ayı enflasyonunu açıkladı

    TÜİK nisan ayı enflasyon verisini paylaştı. Enflasyon, yıllık yüzde 69,97, aylık yüzde 7, 25 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 10:57
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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyonu verisi olan Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) paylaştı.

    TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.

    enflasyon

    Yıllık en büyük artış ulaştırmada yaşandı

    Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası oldu.

    Yıllık en düşük artış haberleşmede yaşandı

    Yıllık en düşük artış yüzde 18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,23 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,73 ile eğitim ve yüzde 35,95 ile sağlık oldu.

    enflasyon


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