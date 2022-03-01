TÜİK 2022 şubat enflasyonu açıklandı mı

TÜİK 2022 şubat enflasyonu açıklandı mı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon oranı merak ediliyor. 2022 Şubat enflasyonu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte TÜİK enflasyon tarihi

Aylık olarak açıklanan enflasyon rakamları, vatandaşların gündeminde...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, aynı zamanda kira artış oranlarını etkiliyor.

2022'nin ilk ayı olan Ocak'ta enflasyon yıllık yüzde 48,69 olarak gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler Şubat ayı rakamlarına çevrildi.

Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarının takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Şubat ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte detaylar…

ŞUBAT 2022 ENFLASYONU AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Mart Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

Açıklanan rakamlara göre tüketici fiyat endeksi ve kira artış oranları da netleşecek.