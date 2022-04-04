TÜİK, 2022 yılı mart ayı yurt içi üretici fiyat endeksini paylaştı

TÜİK'in açıkladığı yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 114,97, aylık yüzde 9,19 artış gösterdi.

Yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,19, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 114,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,30 artış yaşandı.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 106,55 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 110,36, imalatta yüzde 106,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 228,94 ve su temininde yüzde 42,34 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 122,92, dayanıklı tüketim malında yüzde 75,85, dayanıksız tüketim malında yüzde 79,70, enerjide yüzde 214,87 ve sermaye malında yüzde 76,55 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 8,92 ARTIŞ GÖSTERDİ

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 9,08, imalatta yüzde 8,92, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,85 ve su temininde yüzde 6,88 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 8,86, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,65, dayanıksız tüketim malında yüzde 8,59, enerjide yüzde 15,62 ve sermaye malında yüzde 5,40 artış olarak gerçekleşti. Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi Yıllık en düşük artış; yüzde 38,82 ile giyim eşyası, yüzde 42,34 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 43,17 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 256,44, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 228,94, ham petrol ve doğal gaz yüzde 221,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE EN FAZLAKOK VE RAFİNE ÜRÜNLER YÜKSELDİ

Aylık en düşük artış; yüzde 1,14 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 2,96 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 3,03 ile kömür ve linyit alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 35,99, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 14,40, ana metaller yüzde 12,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.