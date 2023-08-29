TÜİK Ağustos ekonomik güven endeksini açıkladı: 94,1 oldu

AA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayınladı.
Bir önceki aya göre ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 15,1 oranında azalarak 68 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 115,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 114,3 değerini aldı.
İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,7 azaldı
Yayınlanan verilere göre, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 87,4 değerini aldı.