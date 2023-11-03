TÜİK Ekim 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı

Vatandaş ve piyasalar enflasyon verisine odaklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.
TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,43, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,26 olarak gerçekleşti.
AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre enflasyonun ekimde aylık yüzde 4,08 yıllık ise yüzde 62,36 artacağı hesaplanıyordu.
Açıklanan enflasyon, beklentilerin altında gerçekleşti.
TÜFE, eylül ayında ise yıllık yüzde 61,53, aylık yüzde 4,75 artmıştı.
Yıllık en fazla lokanta ve oteller fiyat artışı yaşadı
Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,12 ile lokanta ve oteller oldu.
Yıllık en az artış gösteren ana grup konut oldu
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,98 ile konut oldu.
Aylık en fazla artış giyim ve ayakkabıda
Buna karşılık 2023 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu.
Aylık en az artış ulaştırmada yaşandı
Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,18 ile ulaştırma oldu.
Yıl sonu enflasyon beklentileri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketine göre 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,01 oldu.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın dün sunduğu yılın dördüncü ve son enflasyon raporuna göre enflasyon tahmini 2023 yıl sonu için yüzde 65, 2024 yıl sonu için yüzde 36 ve 2025 yıl sonu için ise yüzde 14 olarak açıklandı.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 67,61, aylık yüzde 3,48 oldu
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 60,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,65 olarak gerçekleşti.
TÜFE'de aylık olarak en yüksek artış gösteren ürün çocuk giyimi oldu
En yüksek artış gösteren temel başlıklar / Bir önceki aya göre değişim oranı
Çocuk giyim: Yüzde 22,40 arttı
Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı: Yüzde 17,73 arttı
Kadın giyim: Yüzde 16,84 arttı
Kadın ayakkabısı: Yüzde 16,14 arttı
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler: Yüzde 10,78 arttı
Erkek giyim: Yüzde 10,20 arttı
Şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri: Yüzde 9,47 arttı
Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç): Yüzde 9,15 arttı
Kuzu eti: Yüzde 8,83 arttı
Kuru meyve ve sert kabuklu yemişler: Yüzde 8,57 arttı
TÜFE'de aylık olarak en fazla düşüş taze meyvelerde oldu
En az artan veya en fazla düşen temel başlıklar / Bir önceki aya göre değişim oranı
Havayolu ile yolcu taşımacılığı: Yüzde -12,97
Taze meyveler: Yüzde -5,69
Karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı: Yüzde -4,57
Oteller, pansiyonlar ve diğerleri: Yüzde -3,10
Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları: Yüzde -2,15
Paket turlar: Yüzde -0,89
Otomobil (Benzinli): Yüzde -0,67
Peynir: Yüzde -0,29
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