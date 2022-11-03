TÜİK ekim ayı enflasyonunu açıkladı

Ekim ayındaki enflasyon oranı belli oldu. Ekim ayında aylık 03,54 yıllık ise enflasyon 85,51 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini paylaştı.

TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,26 olarak gerçekleşti.

Eylül enflasyonu

Enflasyon bir ay önce eylülde yüzde 3,08 artarken, yıllık bazda yüzde 83,45 olmuştu.

Beklenti

Beklenti anketine katılan ekonomistler, ekimde enflasyonun aylık yüzde 3,54, yıllık ise yüzde 85,51 artmasını bekliyordu.

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