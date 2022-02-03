TÜİK enflasyon sepeti 2022: Enflasyon sepetinde neler var, neler değişti?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını güncelledi. Peki enflasyon sepetine neler, hangi ürünler var, hangileri değişti? İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaptığı açıklama ile enflasyon sepetinde güncelleme yapıldığını duyurdu.

Güncelleme ile sepete yeni ürünler dahil edilmedi ancak pek çok ürün sepetten çıkarıldı.

Hangi ürünlerin enflasyon sepetinden çıkarıldığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Peki 2022 enflasyon sepeti nasıl güncellendi? Enflasyon sepetinden hangi ürünler çıktı? İşte konunun detayları...

ENFLASYON SEPETİNDEN NELER ÇIKTI 2022

TÜİK, enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını güncelledi. 2022'de sepete giren yeni ürün olmadı . Mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıktı.

Buna göre enflasyon hesaplanırlen mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepede yaşanan fiyat artışları ve düşüşleri dikkate alınmayacak.

FATURALARIN AĞIRLIĞI

Kira bedelleri, doğalgaz ve elektrik faturalarının yer aldığı konut harcamalarının sepetteki oranı yüzde 15.36'dan yüzde 14.11'e düşürüldü.

Benzer şekilde telefon ve internet faturalarının yer aldığı haberleşme kaleminin ağırlığı da yüzde 4.64'ten yüzde 3.78'e geriledi. Buna karşılık ulaştırma harcamalarının ağırlığı yüzde 15.49'dan yüzde 16.79'a yükseldi.

Lokanta ve oteller kaleminin ağırlığı da yüzde 5.91'den yüzde 7.11'e çıktı.

ENFLASYON SEPETİ HESAPLAMA

TÜİK tarafından yayımlanan “Tüketici Fiyat Endeksi Hesaplamaları Hakkında Açıklama”da enflasyon sepetinin nasıl hesaplandığı şu şekilde belirtiliyor:

"TÜFE tüketim sepetinde yer alacak mal ve hizmetlerin belirlenmesinde, hane halkı tüketim harcamalarının derlendiği Hane halkı Bütçe Anketi (HBA) ve ayrıca idari kayıt verileri kullanılmaktadır.

Toplam hane halkı tüketim harcamaları içinde 1/1000’den fazla ağırlık alan mal ve hizmetler TÜFE sepetine dahil edilmektedir. Bu kural Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından belirlenmiş olup, TÜİK’in bu verileri Avrupa Birliği tarafından talep edilen Harmonize Tüketici Fiyat Endeksi (Harmonized Indices of Consumer Prices- HICP) için de kullanılmaktadır.

TÜFE ağırlıklarının oluşturulmasında temel veri kaynağı hane halkı bütçe anketidir.

Hane halkı bütçe anketi, kurumsal nüfus bireysel tüketim harcaması anketi ve çıkış yapan ziyaretçiler anketi, harcama verileri toplamından elde edilen ağırlıklar bir önceki yılın Aralık ayına genişletilerek nihai ağırlık sistemi oluşturulmaktadır. TÜFE kapsamında her ürün, sepet içerisinde aldığı ağırlığı oranınca genele etki etmektedir."