TÜİK: Gayrisafi milli hasıla, 2022'de yüzde 107,6 arttı TÜİK verilerine göre, GSMH 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 107,6 artarak 14 trilyon 864 milyar 295 milyon 809 bin TL oldu.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait Kurumsal Sektör Hesapları'nı yayınladı.

Buna göre, Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2022 yılında 14 trilyon 864 milyar 295 milyon 809 bin TL olarak kayıtlara geçti.

GSMH 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 107,6 artarak 14 trilyon 864 milyar 295 milyon 809 bin TL oldu.

Mali olmayan şirketlerin payı

Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı 2022 yılında yüzde 59,3 olarak gerçekleşti.

Bu sektörü hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kâr amacı olmayan kuruluşlar ile genel devlet takip etti.

GSMH'nin GSYH'ye oranı

Toplam gayrisafi tasarrufun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2022 yılında toplam ekonomi için yüzde 30 oldu.

Bu oran, mali olmayan şirketler için yüzde 16,3 hanehalkı için yüzde 6,7 mali şirketler için yüzde 4,3 ve genel devlet için yüzde 2,7 oldu.

Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2021 yılında yüzde 11,5 iken 2022 yılında yüzde 10,5 oldu.

Toplam ekonomi 2021 yılında GSYH'nin yüzde 0,8'i ile net borç alan konumunda iken 2022 yılında da yüzde 5 ile net borç alan pozisyonunda oldu.

Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2022 yılı için yüzde 10,5 oldu.

Net borç verme/net borç alma işleminin GSYH'ye oranı toplam ekonomi için 2022 yılında yüzde -5 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)